قال مجدى حسن، مدير عام ماستركارد – مصر ومنطقة شمال أفريقيا، إن الوصول للشمول المالى مستحيل، دون تطبيق الدفع الإلكترونى.

أضاف «حسن»، فى المؤتمر التاسع للمعهد المصرفى، أن مصر نجحت فى ضم 5 ملايين عميل نشط فى منظومة الدفع عبر الموبايل من خلال 9 بنوك وشركتى محمول، وتوقع أن يصل إجمالى المدفوعات عبر الموبايل لنحو 12% من عمليات الدفع الإلكترونية.

وأشار إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع التجار الذين يملكون نقاط بيع والبالغ عددهم 60 ألف منفذ؛ لتقديم الدفع عبر المحمول، لافتاً إلى أن هذه الخدمة يمكن تقديمها من أى محمول وليس بالضرورة من هواتف ذكية.

وقال «حسن»، إن «ماستر كارد» تدرس التوسع فى استقبال تحويلات المصريين فى الخارج عبر الموبايل، خاصة أن مصر تعد سادس أكبر دولة متلقية للتحويلات فى العالم.

وأضاف، أن الشركة تتفاوض مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ لتوصيل الدعم المخصص للأسر عبر المحمول، وكذلك تفاوض وزارة التعليم لتحصيل المصروفات المدرسية عبر المدفوعات الإلكترونية.