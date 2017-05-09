تناولت الإعلامية ريهام سعيد، خلال حلقة مساء الثلاثاء من برنامج “صبايا الخير”، المُذاع على فضائية “النهار”، حالة لإحدى الفتيات، التي تأكل “الطوب الأحمر”، منذ أن كان عمرها 12 عامًا، لـ”التسلية”، على حد تعبيرها.

أوضحت الفتاة خلال الحلقة، أنها كانت تأكل طبقة الدهان، والطبقة البيضاء التي تليها وصولا إلى الطوب الأحمر، لـ”التسلية”، منوهة بأن طعمه “جميل وحلو”، موضحة بأنها ذهبت إلى طبيب نفسي الذي شخص حالتها كحالة نفسية فقط، وطبيب أخر قال أنها تعاني من نقص كالسيوم.

لفتت إلى أنها تأكله طول الوقت في أي مكان، قائلة: “في أي حتة واقفة حتى لو في الشارع طول الوقت جعانة أو مش جعانة بأكل.. لو لاقيت طوب أحمر في الأرض بأخذه وبأكله لحد ما يدوب في بوقي”.

في نفس السياق، قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن هناك ظواهر عجز الطب عن تفسيرها، مؤكدة أنها سوف تعرض حالة هذه الفتاة على أطباء نفسيين لتوضيحها وشرحها والوصول إلى تشخيص صحيح بشأنها والوصول إلى العلاج السليم والصحيح لهذه الفتاة، قائلة: “هنعرضها على أكبر طبيب نفسي ويارب يكون في تشخيص نفسي.. وارجوا من أي طبيب نفسي يفسرلي الحالة واحنا هنتكفل بها ماديا ومعنويا وتكاليف سفرها من الإسكندرية إلى القاهرة”.