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سؤال حاسم من الغيطي لوزير التعليم.. والأخير يرد!
الإعلامي محمد الغيطي

سؤال حاسم من الغيطي لوزير التعليم.. والأخير يرد!

2017-05-09 23:28:02
كتب - متابعات

سأل الإعلامي محمد الغيطي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قائلا “إنت بتستعين بالفاسدين، حيث مؤسسات الوزارة تسيطر عليها عائلات كاملة”.

ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مداخلة هاتفية مع “الغيطي” ببرنامج “صح النوم” المذاع على فضائية “ltc”، :”الفترة المقبلة ستشهد مواجهة حاسمة للفساد، ولن يكون بها سوى أصحاب الكفاءة، ومن يعملون بضمير، حبا في الدولة ومؤسساتها فقط”.

وشدد “شوقي”، على أن  “نسعى لتطهير الوزارة من الفاسدين”.

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