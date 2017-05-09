ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يقوده ضابط برتبة رائد لاقتحام شقق الخليجيين وسرقتهم.

بدأت أحداث الواقعة، عندما تعرض خليجى يقيم بشقة تابعة لدائرة قسم الجيزة لاقتحام شقته على يد 5 أشخاص وادعوا أنهم ضباط شرطة تابعين لمديرية أمن الجيزة، ثم فتشوا الشقة واستولوا على 50 ألف جنيه وفروا هاربين بواسطة سيارة ميكروباص.

وعقب هروب المتهمين طاردهم الخليجي بسيارته لشكه في أمرهم واكتشاف تعرضه للسرقة، حتى استغاث بكمين أمني وأبلغهم بالواقعة، فتمكن النقيب أحمد يوسف ضابط مباحث قسم شرطة الجيزة وأمناء الشرطة ربيع مبروك ومحمد عبد الحفيظ ومحمود صلاح من مطاردة المتهمين وضبطهم، وتبين أن المتهمين 5 أشخاص أحدهم ضابط برتبة رائد، وعاطل ينتحل صفة مستشار.

وتبين للعقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة والرائد أحمد سمير رئيس مباحث قسم الجيزة أن المتهمين يكونون تشكيلا عصابيا لاقتحام شقق الخليجيين منتحلين صفة ضباط شرطة للنصب عليهم وسرقتهم.

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.