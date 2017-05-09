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إعلان الطواري في موقع النفايات النووية في الولايات المتحدة

2017-05-09 23:23:13

أعلنت إدارة موقع للنفايات النووية في الولايات المتحدة الأمريكية، حالة طوارئ بعد انهيار نفق داخل الموقع، وذلك حسب صحيفة “الديلي بيست”.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات أعلنت حالة الطوارئ في موقع هانفورد للنفايات النووية جنوب وسط واشنطن بعد انهيار أحد الأنفاق به.

وأكد مسؤولون أمريكيون إلى وكالة أسوشيتد برس أنه لم تحدث أي إشعاعات أو إصابات حتى الآن، بحسب ما نقلت الصحيفة.

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