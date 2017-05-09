أكد الإعلامي أسامة كمال، أن خروج مصر من تصنيف التنافسية في مجال التعليم، أكذوبة انساق ورائها وسائل الإعلام ووزير التعليم.

وأوضح في برنامجه “مساء dmc”، عبر فضائية dmc”” مساء الثلاثاء، أن الصفحة الرسمية لجامعة القاهرة أعلنت أول أمس في نبأ عاجل لها أن مصر خرجت من التصنيف العالمي للتعليم، مضيفًا أن وسائل الإعلام انساقت وراء هذه الأكذوبة واستخدموا مستندات كاذبة، لافتًا إلى أن نشر الخبر تم في أكثر من 500 موقع إلكتروني ومن ضمنهم مواقع خليجية.