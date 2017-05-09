تحقق سلطات مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء فى التحقيق مع راكب هدد بتفجير طائرة “فلاى ناس” القادمة من جدة، حيث تبين أنه يهذى بكلمات غير مفهومة وأنه يعانى من حالة مرضية نفسية.

وأوضحت مصادر بمطار القاهرة إن برج المراقبة بمطار القاهرة تلقى بلاغا من قائد رحلة فلاى ناس رقم 567 القادمة من جدة يطلب ضرورة تواجد رجال الأمن خلال هبوطه لقيام راكب بالتهديد بتفجير الطائرة مما تسبب فى حالة من الهلع والذعر وسط الركاب.

وأشارت المصادر إلى أن أمن الطائرة سيطر عليه بعد توقف الطائرة وتوجه فريق أمنى من شرطة المطار وقاموا بالقبض على الراكب الذي يدعى “عبد الرحمن . ع” 61 عاما موظف بالمعاش بشركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث كان يهذى بكلمات غير مفهومة وردد بأنه لا يدرك ماذا فعل على الطائرة؟.