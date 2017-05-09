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وزير الأوقاف يوافق على إقامة معرض للكتاب
محمد مختار جمعة وزير الاوقاف‎

وزير الأوقاف يوافق على إقامة معرض للكتاب

2017-05-09 23:01:16

وافق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور محمد مختار جمعة، على إقامة معرض للكتاب بملتقى الفكر الإسلامي بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بخصومات مميزة خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاوقاف اليوم بأمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور أحمد علي عجيبة لاستعراض الاستعداد لشهر رمصان .
وقال بيان لوزارة الأوقاف، إن المعرض يتضمن أحدث منشورات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بما فيها كتاب “ضلالات الإرهابيين وتفنيدها” .

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