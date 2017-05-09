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ميادة الحناوى تكشف اسباب غيابها وتفاصيل البومها الجديد ببرنامج عائشة
ميادة الحناوى

ميادة الحناوى تكشف اسباب غيابها وتفاصيل البومها الجديد ببرنامج عائشة

2017-05-09 22:57:35
كتب: عبد الرحمن دياب

تحل المطربة الكبيرة ميادة الحناوى ضيفة على برنامج “عائشة” الذي يعرض على شاشة قناة “التاسعة التونسية” في تمام العاشرة مساء ، الجمعة المقبلة ، وهو البرنامج الأشهر في دول شمال أفريقيا، وتقدمه الإعلامية التونسية عائشة عثمان.،

وقامت ادارة البرنامج تقديراً وتكريماً للنجمة الكبيرة ميادة الحناوى باستقبالها بالمطار وسط فرحة وسعادة الجميع  حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية معاها 
و تكشف المطربة السورية ميادة الحناوى اسباب غيابها عن الجمهور ، وعن ألبومها الذى انتهت منه ولم يخرج للنور.

كما ستتحدث عن الحالة العربية فى الغناء ورأيها فى الأصوات الجديدة وبرامج المسابقات واكتشاف المواهب الغنائية، وسوف يتخلل اللقاء تقرير مع المنتج محسن جابر منتج ألبومها القادم يتحدث عنها وعن قيمتها كفنانة ومطربة كبيرة.

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