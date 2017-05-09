تعاون بين "كريم" و "فاست سيرفس" لتوصيل الركاب في "بنها"

وقعت شركة كريم مصر بروتوكول تعاون مع شركة فاست سيرفس في مدينة بنها وذلك لبدء العمل فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية فى مجال توصيل الركاب بأحدث السيارات المكيفة، على أن تكون شركة فاست سيرفس وكيلا للشركة بمدينة بنها.

وقال عمر عبد العزيز ممثل شركة فاست سيرفس ببنها، إننا سنبدأ فى تجميع عدد أكبر من السيارات والكباتن داخل مدينة بنها لتغطية المنطقة بالكامل ولتقديم خدمة جيدة تتناسب مع أهالى مدينة بنها، وتتناسب مع الطبيعة الجغرافية لمدينة بنها ومحافظة القليوبية بشكل كامل.

وأضاف عبد العزيز أن الشركة الأم فى القاهرة بدأت فى عمل دورات تدريبية ببنها لتأهيل المتقدمين للعمل فى القليوبية، من خلال وضع إستراتيجيات وأليات العمل المسموح بها فى الشركة بشكل عام.

وأكد أن الشركة بدأت بالفعل فى تلقى طلبات العمل بها، على أن يوفر المتقدم أواق التعيين والتى تتمثل فى صورة البطاقة وصورة رخصة القيادة وصورة رخصة السيارة وفيش وتشبية وتحليل مخدرات.

وأشار عبد العزيز أن بدخول شركة كريم لمدينة بنها ستحل مشاكل كثيرة وخاصة المرتبطة بالتاكسى العادى الذى لا يلتزم بكافة المعايير، ولكن ستكون خدمة كريم من خلال تطبيق محدد فيه كل شىء وسيكون كباتن كريم على مستوى يليق بتقديم خدمة جيدة ومختلفة.

وأوضح عمر عبد العزيز ان التطور التكنولوجى والشبكات الذكية الحديثة فى خدمات نقل الأفراد تحدث طفرة هائلة فى ظل تطوير الأعمال وسرعة تقديم الخدمة مما يوفر الوقت والجهد فى ظل التكدسات المرورية الحالية وان التعاون يأتى من منطلق توفير تلك الخدمة لجميع العاملين بمحافظة القليوبية وخاصة مدينة بنها.