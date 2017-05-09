أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عدم وجود تقارب سياسى بين مصر وحركة حماس، لكن ربما يكون هناك قنوات اتصال أمنية معها، وملفات مرتبطة بالمصالحة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خلال حوار تليفزيونى، إن مصر بطبيعة سياستها الخارجية لا تتحرك من منطلق انفعال أو ردود أفعال متعجلة، ولكن بعد دراسة متأنية ورؤية أكثر عمقا لطبيعة العلاقات، لأن العلاقات بين الشعوب العربية أهم وأقوى بكثير من مجرد العلاقات بين النظم القائمة، كما أن النظم تتبدل والشعوب باقية، وبالتالى يجب الحفاظ على ثوابت المواقف المصرية فى هذا التوجه.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، صحة الأقاويل التى خرجت حول تفضيل مصر، مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان للرئاسة الفرنسية، مؤكدا فى السياق ذاته، أن الموقف المصرى واضح تجاه أى انتخابات تتم فى أى دولة سواء رئاسية أو برلمانية، إذ تعتبر ذلك شأنًا داخليا للدولة المعنية واختيار القيادة حق للشعب.