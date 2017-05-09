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إغلاق أكبر مزرعة تربية أسود في أبو زعبل
اسود

إغلاق أكبر مزرعة تربية أسود في أبو زعبل

2017-05-09 22:54:41
كتب - متابعات

أمر مجلس مدينة الخانكة بإغلاق أكبر مزرعة لتربية الأسود بأرض جمعية النصر المنحلة بأبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، والصادر بشأنها قرار غلق برقم 145 لسنة .2017

وصرح مجدي نجاح، رئيس مجلس المدينة، بأن المزرعة مقامة بدون ترخيص، وصدر بحقها قرار غلق، وبالفعل تم غلقها اليوم بالشمع الأحمر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وصادرت مديرية الطب البيطري 80 حمارا مذبوحا داخل المزرعة لذبحها بطريقة غير قانونية، وعدم الحصول على التصريحات اللازمة للذبح.

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