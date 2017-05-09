قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الموردين ملتزمون بتقدم خصومات في معرض (سوبر ماركت أهلا رمضان) المزمع عقده في 23 مايو الجاري بقاعة المؤتمرات، ومنافذ معرض رمضان في مختلف محافظات مصر.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- أن هناك اكثر من منفذ فى عدد من المحافظات حسب الكثافة السكانية ففي القاهرة 10 منافذ والقليوبية 11 منفذا بالمراكز، وأن السلع التي ستطرح ستكون أرخص من سعر الجملة، وبالتالي أقل من سعر المستهلك، بخصومات عالية جدا، وهناك شركات ستقدم عروض ليس فقط خصومات، ولكن سلع مجانية مرفقة بشراء عدد معين من السلع، ولفت إلى أن أسعار السلع المطروحة ستكون موحدة فى كل المحافظات.

وأوضح عز أن الهدف هو توفير أكبر قدر ممكن من السلع بأرخص سعر ممكن للأسرة المصرية حتى يستطيع رب الأسرة تلبية ما تحتاجه أسرته.

من جانب آخر، قال عز ردا على سؤال بشأن اعتزام الغرف التجارية إنشاء مناطق لوجستية على الطرق الدائرية، إن الهدف من المناطق اللوجستية هو حل أزمة المرور وتقليل الهدر من السلع ما يؤدي إلى زيادة الوفرة والمعروض وبالتالي انخفاض الأسعار عبر تقليص حلقات التداول وتوفير السلع مباشرة للمستهلك.

وأوضح أنه يجري إعداد دراسات الجدوى وإجراء تخصيص للأراضي التي سيتم إنشاء المناطق اللوجستية، إلى أن الاتحاد في انتظار صدور اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الغرف التجارية.

وفيما يتعلق بقانون سجل المستوردين، قال عز إنه أحد القوانين التي شارك الاتحاد في صياغتها في مراحله الأولى، مؤكدا أن الاتحاد مع تنظيم التجارة الخارجية استيراد وتصديرا، لحماية المستهلك والمنتج المحلي ودعما له وفى نفس الوقت من حق المستورد أن يستورد لضمان توازن الأسعار.

وأضاف أما فيما يخص التصدير فلا بد من وجود آليات وضمانات ضد المصدر الذي يسيء إلى سمعة المنتج المصري.

وفي سياق مختلف، رحب عز بعودة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن الاتحاد كان ضد إلغاء المناطق لأنها ستعمل عزوف المستثمرين عن الاستثمار في مصر والاتجاه الى دول بها مناطق حرة كتونس والمغرب وتركيا مما يضيع على الدولة استثمارات ضخمة وكذلك يقلل من نمو الصادرات المصرية والتى تشمل على نسب من المكون المحلي.

وشدد على ضرورة وضع آليات وضوابط تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع مصلحة الجمارك على تنفيذها لضمان عدم استخدام تلك المناطق في عمليات التهريب.