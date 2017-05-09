أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الاختفاء القسري هى فكرة كاذبة يتم تسويقها لاستهداف إيقاع الدولة المصرية، مطالبًا المجلس الأعلى حقوق الإنسان في البرلمان أن يشرح بأن هناك فخًا يجهز ضد مصر.

وقال في برنامجه “بالورقة والقلم” المذاع على شاشة “تن” مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد في مصر أي اختفاءات قسرية، وأن من يتم القبض عليه هو مطلوب للقانون بسبب الإبلاغ عنه أو منتمي لجماعة إرهابية، متابعًا “هناك أيضًا شباب هربانه من أهلها ومختفيين، ويقولوا اختفاء قسري”.

وتعجب الديهي “أين الهيئة العامة للاستعلامات في مصر؟، متوجهًا برسالة إلى الشعب قائلًا “من يجد الهيئة العامة للاستعلامات عليه إبلغلانا فورًا عن ماذا كانت تفعل”.