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ايناسيو يستبعد حفني من قائمة الزمالك لمواجهة كابس يونايتد
ايمن حفني

ايناسيو يستبعد حفني من قائمة الزمالك لمواجهة كابس يونايتد

2017-05-09 22:28:32
محيط

أعلن البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك قائمة الفريق الأبيض استعدادا لمباراة كابس يونايتد الزيمبابوي المقرر إقامتها في التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة في افتتاح مباريات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الزمالك 21 لاعباً وشهدت دخول عدد من الأسماء البعيدة عن اختيارات البرتغالي حيث ضم كلا من حسام باولو الذي لم يشارك مع إيناسيو إلا في مباراة واحدة ومحمد مجدي لأول مرة منذ انضمامه للأبيض بداية الموسم الحالي.

وشهدت القائمة عودة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر إلى جانب عودة شيكابالا وباسم مرسي ومعروف يوسف، ولكن المدرب البرتغالي قرر استبعاد أحمد جعفر وأيمن حفني.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش

خط الدفاع: علي جبر ومحمود الونش ومحمد مجدي وشوقي السعيد وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف وأحمد أبو الفتوح.

خط الوسط : طارق حامد وإبراهيم صلاح ومعروف يوسف ومحمود عبد العاطي “دونجا” ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي وشيكابالا وأحمد رفعت

خط الهجوم: باسم مرسي، ستانلي، إيمانويل مايوكا، حسام باولو

يشار إلى ان الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة.

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