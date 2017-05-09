أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد، أن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات خاصة وتاريخية ومتشعبة، مشيرا إلي أن هناك حرصا من قبل القيادتين علي استمرار وتطوير هذه العلاقات التاريخية.

وقال أبوزيد، في مقابلة مع قناة “إكسترا نيوز” الليلة، أن مصر وفرنسا أمام مرحلة جديدة من الشراكة لتطوير العلاقات ، مؤكدا أن مصر تتطلع إلي مزيد من العلاقات التى تفيد الشعبين.

ولفت إلي أن مصر لا تتدخل في شئون أي دولة والانتخابات حق أصيل لشعوب هذه الدول، مؤكدا أن مصر تحترم القيادة التي تأتي بها إرادة الشعوب ومنها القيادة الفرنسية الجديدة.

وأكد أن موقف مصر من الإرهاب منذ سنوات واضح وربما يكون أكثر المواقف وضوحا على المستوى الدولي، مشيرا إلي أن مصر تتعامل مع هذه الظاهرة بالشمولية بمعني التعامل الأمني والفكري والسياسي وضبط الحدود وتمويل الإرهاب.

وأشار إلي أنه ربما توجد هناك بعض الدول لا تتسم نظرتها للإرهاب بنفس الشمولية المصرية، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول توفر ملاذا آمنا للإرهابيين سواء بدعم المعارضة أو لتحقيق مآرب سياسية ، مشددا علي ضرورة أن يتم تسمية الأمور بمسميتها بعيدا عن الأزدواجية الموجودة من قبل هذه الدول.