علق الإعلامي أحمد موسى، على ما دار اليوم في جلسة مجلس النواب، حول قانون العلاوة، قائلًا إنه لم يكن حاضرًا من النواب ما يمثل ثلثي الأعضاء، وبالتالي تعطل تمرير القانون.

وحذر “موسى” خلال برنامجه “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، النواب من عدم حضور جلسة غدًا، حتى لا يتم إيقاف مناقشة القانون، قائلًا: “أنا بقول أهو بكره هتحصل كارثة أو مصيبة لو لم يكتمل نصاب البرلمان، القانون هيتلغي”.

ووجه “موسى” نداء لأعضاء مجلس النواب، قائلًا: “لو سمحتم، عودوا غدا للبرلمان، لو ماروحتوش بكرة هيبقى فيه أزمة قدام الرأى العام، كل نائب سافر بلده يرجع بكرة، في 32 مليون موظف منتظرين العلاوة”.