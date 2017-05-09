أكد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن مصر خرجت من التصنيف العالمي لجودة التعليم ونحن في ذيل القائمة، مؤكدًا أن هناك أزمة فى التعليم ولا بد أن يتبني مجلس النواب رأى الشارع في المنظومة.

وقال في حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، إن البرلمان ملتزم بتطوير التعليم أما الحكومة ليس على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، متميز للغاية ولديه خطة أقرب إلى الحلم القابل للتطبيق.