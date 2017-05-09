ضبط 25 بندقية آلية بحوزة 18 شخصا بأسيوط2017-05-09 22:02:40
أسفرت عدة حملات أمنية شنها ضباط مباحث أسيوط ،اليوم الثلاثاء ،على بعض البؤر الإجرامية بقرى المحافظة بهدف ضبط الخارجين عن القانون، عن ضبط 25 بندقية الية وخرطوش تركية بحوزة 18 شخصا والقبض على سيدتين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 1500 قرص مخدر.
كان اللواء عاطف قليعى مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء اسعد الذكير مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط 25 بندقية آلية وخرطوش تركية الصنع بحوزة 18 شخصا، والقبض على “محمد.ع.أ - 50 سنة - فلاح” مسجل شقى خطر مقيم النواورة، وبحوزته 15 بندقية خرطوش تركي الصنع عيار 12 .. وتم التحفظ على الأسلحة والمضبوطات
وتحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
وتلقى اللواء عاطف قليعى إخطارا من مأمور مركز شرطة قسم أول أسيوط يفيد بتمكن ضباط المباحث برئاسة العقيد احمد نظيم رئيس مباحث القسم من ضبط”س ع خ - 35 سنة - ربة منزل”، و” ل ع خ - 40 سنة - ربة منزل” مقيمتان منطقة المصلى دائرة قسم أول وبحوزتهما 1500 قرص من العقاقير المخدرة ومبلغ 6820 جنيها بقصد الاتجار .. تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة.
-
السعودية توقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين
قررت المملكة العربية السعودية وقف التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة ...Tue, 09 May 2017 10:58:10 GMT
-
النقض تلغي أحكام قضية "اقتحام سجن العرب"
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام ...Tue, 09 May 2017 10:45:10 GMT
-
إحالة مقاول بالسويس للمحاكمة بتهمة النصب بـ 2 مليون جنيه
أحالت النيابة العامة بمحافظة السويس مقاول للمحاكمة لقيامه بانتحال صفة مسئول بهيئة البترول، وحصوله على نحو 2 مليون جنيه من الشباب مقابل تعيينهم بشركات البترول. وكان ...Tue, 09 May 2017 10:26:56 GMT
-
الاسكان التعاوني يفتح باب الحجز فى 5 مدن جديدة
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني الأحد المقبل، لإقامة مشروعات سكنية ...Tue, 09 May 2017 09:17:33 GMT
-
عين الحسود تطارد بطلات مسلسلات رمضان - محيط
لاحقت حالة من عدم الحظ بطلات مسلسلات رمضان فإحداهن أصيبت في عينها ، وأخرى مكثت في المستشفى 5 أيام . ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق…Tue, 09 May 2017 08:54:33 GMT
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف ...
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه أكتشف…Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على الدائري ومصرع سائقها
انقلبت صباح اليوم الثلاثاء ، سيارة نقل محملة بالاسمنت بالطريق الدائرى الشرقى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه الى الطريق الصحراوى بنهاية وصلة المريوطية. تلقت غرفة ...Tue, 09 May 2017 06:35:09 GMT
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
"الأرصاد" : طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارًا على ...Tue, 09 May 2017 06:47:23 GMT