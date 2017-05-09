هدد موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم/الثلاثاء/ ببدء إجراءات لتعطيل العمل بعد غد/الخميس/ ما قد يعطل الاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل في 22 مايو الجاري .

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني ، أن النقابة العمالية بعثت برسالة إلى موظفيها في إسرائيل و102 سفارة وقنصلية إسرائيلية حول العالم، ليصدر لهم تعليمات بأنه حال الفشل في إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاقهم بشأن الأجور، فينبغي ألا يتخذوا أي خطوات في الإعداد لزيارة ترامب للبلاد.

كان اتفاق بشأن الأجور وُقع في عام 2014 وعد موظفي الوزارة بنظام أجور جديد في غضون ستة أشهر، ولم تكتف الحكومة بعدم تنفيذ هذا الاتفاق فقط بل وطالبت الخزانة الموظفين بمراجعة وإعادة توزيع الرواتب داخليا دون طلب زيادة من الدولة.

يذكر أن ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية تبلغ 5ر1 مليار شيكل تنفق 95% منها على السفارات والقنصليات وكرواتب.