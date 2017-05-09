أطبّاء الاحتلال الإسرائيلي يحوّلون عيادة السّجن إلى مكان لعرض الطّعام2017-05-09 21:56:45
قالت اللّجنة الإعلامية لإضراب الأسرى الفلسطينيين “الحرية الكرامة”، والمنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني؛ أن أطبّاء الاحتلال حوّلوا عيادة سجن “أوهلي كيدار” إلى مكان لعرض الطّعام على الأسرى المضربين.
جاء ذلك في بيان عقب زيارة لمحامي نادي الأسير الفلسطيني خالد محاجنة، اليوم الثلاثاء، للأسير المضرب عن الطعام لليوم (23) على التوالي هارون عياد، في عزل “أوهلي كيدار”، والذي أكّد أن الأطبّاء يقومون بوضع أصناف الطّعام المختلفة في العيادة، ويساومون الأسرى الذين تتدهور أوضاعهم الصحية بتقديم العلاج لهم مقابل إنهاء إضرابهم.
ونقل المحامي محاجنة عن الأسير عياد، أن الأسرى المضربين معزولون في زنازين ضيّقة، ويضطر بعضهم للنوم على الأرض، وهم محرومون من الخروج لـ”الفورة”، مشيراً إلى أن إدارة السّجن قامت بسحب بعض الأغراض الشخصية من الأسرى منذ اليوم الأول للإضراب .
كما وأن إدارة السّجن فرضت عليهم عقوبات تمثّلت بدفع غرامات مالية بقيمة (300 شيكل)، وحرمان من الزيارة وذلك بذريعة أنهم لا يقفون على العدد.
وبيّن الأسير عياد أن إدارة السّجن تقوم بتفتيشات يومية للزنازين تصل إلى ثلاث مرات وفي أوقات مختلفة، ويتم في كل عملية تفتيش وإجبار الأسرى على الخروج من الغرف لغرف أخرى، ما يفاقم من الأوضاع الصحية المتدهورة الأسرى المضربين ،مضيفاً أن عدداً من الأسرى يمتنعون عن تناول الماء لساعات بسبب صعوبة قدرتهم على التوجّه إلى المرحاض.
يذكر أن محامي نادي الأسير تمكّن من زيارة الأسير عياد بعد أن تقدّم بعدّة طلبات لزيارته، قوبل فيها بالرفض، فلجأ إلى تقديم التماسات خاصة باسم الأسير لمحكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع، وقد سمح له بالزيارة بعد مفاوضات طويلة ومقابل سحب الالتماسات.
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