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الخارجية: مناوشات الإعلام لا تصب في صالح مصر والسودان
المستشار أحمد أبو زيد

الخارجية: مناوشات الإعلام لا تصب في صالح مصر والسودان

2017-05-09 21:58:11
كتب - متابعات

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مبعث التوتر بين مصر والسودان يرجع لوسائل الإعلام في كلا البلدين، مشددًا على أن وزير الخارجية خلال زيارته للسودان تم الاتفاق على وجود ميثاق شرف إعلامي، خاصة أن العلاقات بين البلدين لا تحتمل التصعيد لأن المصالح متشعبة بينهما.

وأضاف “أبو زيد” خلال حواره مع الإعلامي مروج إبراهيم على شاشة “إكسترا نيوز”، أن هناك إجراءات تطبقها مصر على الأجانب في أرضها وليس المقصود به دولة بعينها، مشددًا على أنه يجري حاليًا الإعداد للجنة قنصلية مشتركة مصرية – سودانية لإزالة سوء التفاهم، خاصةً أن المناوشات التي تحدث في وسائل الإعلام لا تصب في صالح الطرفين.

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