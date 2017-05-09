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الطريق لكارديف.. يوفنتوس يتأهل لنهائي أوروبا بثنائية في موناكو
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الطريق لكارديف.. يوفنتوس يتأهل لنهائي أوروبا بثنائية في موناكو

2017-05-09 22:49:33
محيط - أحمد عبد الخالق

تأهل فريق يوفنتوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيقام في مدينة كارديف ، بعدما حقق الفوز على نظيره موناكو بهدفين مقابل هدف في لقاء إياب دور نصف نهائي المسابقة “شامبيونزليج”.

وكان اليوفي قد تقدم بهدف عن طريق ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 33 من عمر المباراة من كرة بينيه من ماورو ديبالا سددها ليتصدى لها حارس موناكو سوباسيتش ويتابعها نفس اللاعب في المرمى وأضاف داني ألفيس الهدف الثاني للسيدة على العجوز من كرة مرتدة على حدود منطقة الـ 18 ليسددها على الطائر لتسكن شباك الفرنسيين في الدقيقة 44 من الشوط الأول

وقلص الفارق اللاعب كيليان مبابي في الدقيقة 69 من متابعة كرة عرضية أسكنها في شباك بوفون الحارس الإيطالي.

ملخص المباراة :

وفي الشوط الأول، انحصر اللعب في أول 20 دقيقة في وسط الملعب، وأضاع هيجواين فرصة خطيرة في الدقيقة 22، وماندجوكيتش فى الدقيقة 25، ثم جاء الهدف الأول عن طريق ماندجوكيتش فى الدقيقة 33، قبل أن يضيف ألفيس الهدف الثاني في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول، وأنقذ دفاع السيدة العجوز فرص قليلة من مهاجمي موناكو.

وفي الشوط الثاني، سيطر الفريق الفرنسي على معظم مجريات الشوط، وأضاع العديد من الفرص عن طريق فالكو، ومبامبى، وتألق ملحوظ للدفاع وبوفون حارس الفريق.

وفي الدقيقة 69، أحرز مبابى، هدف فريقه الوحيد، وهز شباك الحارس العملاق، بعد أن حافظ على عذرية شباكة، لأكثر من 6 مباريات في دوري الأبطال.

لينتهي اللقاء بفوز اليوفى بهدفين مقابل هدف، وبمجموع اللقاءين 4/1، ويتأهل رسميًا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، في انتظار الفائز من لقاء ريال مدريد، ونظيره أتلتيكو، المقرر له غدًا الأربعاء.

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يوفنتوس - موناكو

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يوفنتوس - موناكو

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