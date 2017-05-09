أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك 70 مليون مصري يستفيدون من الدعم الإضافي على البطاقات التموينية خلال شهر رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إيصال الدعم للمواطن المصري.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه على شاشة “سي بي سي” اليوم الثلاثاء، إن هناك 14 جنيها دعمًا لكل فرد على البطاقات تكفي الفئات الأكثر احتياجًا بشكل جيد، مشيرا إلى أن الدعم الإضافي على البطاقات سيصرف بدءًا من 18 مايو الجاري، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على زيادة الدعم التمويني للمواطنين دون تأخير في إصدار القرار، وهناك معارض كثيرة يتم عرض السلع فيها بأسعار مخفضة.

وناشد وزير التموين المواطنين، بشراء السلع المطلوبة فقط وأكد أن الأسعار ستظل كما هى فى الأسواق وسيتم متابعة مخزون السلاسل التجارية من السلع الغذائية خلال شهر رمضان، حتى لا يحدث تلاعب في الأسعار.