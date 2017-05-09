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شاهد.. "القرموطي"يختبر بطيخة "حمرا ولا قرعة" على الهواء
جابر القرموطي

شاهد.. "القرموطي"يختبر بطيخة "حمرا ولا قرعة" على الهواء

2017-05-09 22:07:05

ظهر الإعلامي جابر القرموطي خلال حلقة اليوم من برنامج “آخر النهار” ومعه بطيختين علي الهواء.

وقام “القرموطي”، خلال برنامجه المذاع علي فضائية “النهار”، بإختبار “البطيخة حمرا ولا قرعة”، باستخدام أحد البرامج الموجودة علي “جوجل بلاي”، والذي قدمته إحدى الشركات مؤخرا للكشف عن نضج البطيخ.

وبعد ذلك قام باستخدام السكين وتقطيع البطيخ والأكل منه علي الهواء.



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