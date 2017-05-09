أعلن محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه أن بنك مصر وافق على قرض جديد لشركة مدينة دمياط للأثاث بنحو 1.2 مليار جنيه بفائدة 7% لتمويل إنشاءات المدينة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين البنك ووزارة الصناعة.

وأشار المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء- إلى أن شركة مدينة دمياط للأثاث بدأت منذ أيام في التفاوض مع البنك على تمويل القرض، حيث حسم البنك المركزي المفاوضات بالموافقة على طلب شركة دمياط للأثاث بالحصول على القرض من بنك مصر بفائدة ميسرة 7% لإنشاءات المدينة؛ بما يدعم زيادة الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المحافظ أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستنفذ المرحلة الأولى من المدينة، موضحا أنه تم الانتهاء من إنشاء أول هنجرين أحدهما للورش الصغيرة على مساحة 2250 مترا، ويضم 22 ورشة صغيرة، والهنجر الثاني مخصص للمركز التكنولوجي لتطوير صناعة الأثاث ويشتمل على موقع لتدريب الصناع وآخر لتنفيذ التصميمات الحديثة وعمل حاضنات تكنولوجية للتصميمات ومعمل كيميائي لاختبار جودة الخشب والمنتج النهائي.

وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت في إنشاء 10 هناجر جديدة تضم ورشا صغيرة ومتوسطة، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق في مدينة دمياط للأثاث والتي تعتبر أحد المشروعات التنموية بالغة الأهمية، والتي ستسهم في تعميق صناعة الأثاث وفتح آفاق تسويقية جديدة أمام المنتج الدمياطي وإيجاد فرص عمل جديدة.