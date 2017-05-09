عقد النجم السوري تيم حسن قرانه على الإعلامية وفاء الكيلاني، بعد قصة حب استمرت لفترة قصيرة.

يذكر أن الإعلامية الكيلاني كانت متزوجة من السيد طوني مخايل وانفصلا عام 2016، أما تيم حسن فقد كان متزوجًا من الممثلة السورية ديما بياعة وانفصلا عن بعضهما عام 2012.