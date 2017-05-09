9 أرقام مثيرة من تأهل يوفنتوس على حساب موناكو لنهائي الأبطال

تأهل فريق يوفنتوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيقام في مدينة كارديف ، بعدما حقق الفوز على نظيره موناكو بهدفين مقابل هدف في لقاء إياب دور نصف نهائي المسابقة “شامبيونزليج”.

ونستعرض في التقرير التالي بعض الأرقام التي خرجت من اللقاء المثير:

- مبابي أصبح أصغر لاعب يسجل في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ (18 عام و 140 يوم)

- مبابي سجل 6 أهداف في 6 مباريات لعبها في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، فقط كرستيانو يمتلك رقم أكبر (8 أهداف)

- يوفنتوس رسميا يحطم رقمي أياكس وتشيلسي بعد أن حافظ على نظافة شباكه لـ 690 دقيقة في دوري أبطال أوروبا، فقط أرسنال حافظ اكثر منه 995 دقيقة.

يوفنتوس أكمل 51 مباراة في جميع البطولات من دون أي خسارة في أرضية ملعبه : “44 فوز ، 7 تعادل “.

- يوفنتوس إستقبل أول هدف في دوري أبطال أوروبا بعد : “77 تسديدة ، 11 ساعة ، 30 دقيقة ، منذ 22 نوفمبر 2016 “.

- داني الفيس ساهم في تسجيل 7 أهداف في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم (سجل 3 ، صنع 4) أكثر من أي مدافع آخر في البطولة

- داني الفيس أكثر لاعب يلمس الكرة (40 مرة) وأكثر لاعب إسترداداً للكرات (6 كرات) أكثر من جميع لاعبي يوفنتوس في الشوط الأول ضد موناكو.

أنهى اللاعب الكرواتي ،ماريو ماندزوكيتش صيام 6 مباريات من دون تسجيل أي هدف في دوري الأبطال.

- بات ماندزوكيتش لديه 15 هدف في 45 مباراة لعبها في البطولة.