جامعة القاهرة تعلن اكتشاف أثري هام في تونة الجبل بالمنيا2017-05-09 21:37:59
أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار أن بعثة حفائر كلية الآثار لهذا الموسم حققت اكتشافا أثريا هاما غير مسبوق بمنطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا، موضحا أن هذا الاكتشاف هو عبارة عن مقبرة ضخمة تتبع طراز الكاتا كومب (المقابر المنحوتة في الأرض أو في الصخر)، التي أحيانًا ما تكون متعددة الطوابق وتتضمن آبار وحجرات ودهاليز متعددة كثيرة التعاريج.
وقال رئيس جامعة القاهرة- اليوم الثلاثاء- إن بعثة حفائر كلية الآثار، بإشراف عميد الكلية الدكتور محمد حمزة، وبرئاسة أستاذ الآثار المصرية بالكلية الدكتور محمد صلاح، وباقي أعضاء البعثة، كشفت بداخل المقبرة عن معالم أثرية مهمة وغير مسبوقة، منها 12 مومياء سليمة كاملة فضلاً عن بقايا ممياوات وعظام كثيرة، بالإضافة إلى التحف المصنوعة من الفخار، وغيره.
وأوضح أن قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم بجامعة القاهرة شارك ببعض الأعمال الخاصة بعمليات الكشف الأثري.
من جانبه، قال الدكتور محمد حمزة، عميد كلية الآثار والمشرف على البعثة، إن الاكتشاف له دلالة بأن هذه المقبرة خاصة بالمعبود جيحوتى (وهو رمز جامعة القاهرة حالياً)، وتعتبر منطقة الكشف في تونة الجبل، مدينة وجبانة للمعبود جحوتى، مشيرا إلى أن معظم الآثار الموجودة بجامعة القاهرة هي من نتاج حفائر تونة الجبل، التي كان يشرف على فريق العمل بها المرحوم الدكتور سامي جبرة.
وكانت بعثة كلية الآثار تقوم بأعمال الحفر في هذه المنطقة منذ عام 1931 من خلال قسم الآثار بكلية الآداب، الذي أصبح كلية الآثار فيما بعد، وكان يرأسها المرحوم الدكتور سامي جبرة، الذي اكتشفها ضمن حفائر جامعة القاهرة.
ومن المقرر أن يقوم كل من وزير الآثار الدكتور خالد العناني، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وعميد كلية الآثار الدكتور محمد حمزة، وبعثة كلية الآثار، بزيارة لموقع الاكتشاف الأثري يوم السبت المقبل؛ والإعلان الرسمي عن تفاصيل الكشف الأثري الهام
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