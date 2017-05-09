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أحمد موسى: "أخيرًا الدولة بصت إلى الصعيد"
احمد موسى

أحمد موسى: "أخيرًا الدولة بصت إلى الصعيد"

2017-05-09 21:42:05
كتب - متابعات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيزور الصعيد بداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه سيزور محافظة قنا.
ولفت في برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على شاشة”صدى البلد”، إلى أن الرئيس السيسي سيفتتح عدة مشروعات تنموية في المحافظة وعدد من محافظات الصعيد عبر الفيديو كونفرانس.
وعقب “موسى” قائلا: “أخيرا الدولة بصت إلى الصعيد بعد سنوات صعبة كثيرة، أخيرا بقى عندنا في سوهاج مشروعات كبيرة، النهاردة تم وضع حجر أساس لمصنع اسمنت”.

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