أعطى رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم الثلاثاء، إشارة بدء عمل محطة الكهرباء المركزية بعدن العاصمة المؤقتة للبلاد والتي أنشأتها دولة قطر مساهمة منها في حل أزمة نقص الطاقة وبما سيؤدي إلى القضاء على ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي بالمدينة والمحافظات بصورة نهائية.

وقالت مصادر يمنية، إن شركة شاليك إنيرجي التركية المنفّذة للمشروع تمكنت بالتعاون مع المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية ، من تذليل كل الصعوبات وتركيب المولدات وتجريبها خلال اليومين الماضيين بطاقة 60 ميجاوات .

وتعاني عدد من المحافظات اليمنية من انقطاع التيار الكهربائي، بعد توقّف محطة مأرب، المصدر الرئيس للتيار الكهربائي باليمن عن العمل منذ نحو عامين، بسبب الحرب الدائرة بين الميليشيات المتمردة بقيادة الحوثي والمخلوع صالح من جهة، وقوات الحكومة الشرعية من جهة أخرى.

جاءت مبادرة دولة قطر بإنشاء محطة الكهرباء في عدن دعما للحكومة والشرعية في اليمن وكذلك للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق الذي يعاني من ويلات الحرب منذ قرابة الست سنوات.

ولاقت مساهمة دولة قطر استحسان وشكر الآلاف من أبناء الشعب اليمني عامة وأهل عدن بوجه خاص لما تمثله المحطة من رافد أساسي ومؤثر في الحياة اليومية لليمنيين خاصة مع اقتراب فصل الصيف والحاجة الماسة للتيار الكهربائي.

ورفع أهالي مدينة عدن لافتات تحمل عبارات الشكر والامتنان لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على مبادرته ودعمه للشرعية باليمن.