استعادت النجمة التركية مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام» ذكريات بداية حياتها المهنية، وشاركت متابعيها عبر موقع انستجرام بواحدة من أوائل جلسات التصوير التي خضعت لها.

مريم كانت تبلغ 22 عاماً من عمرها في الجلسة التي يعود تاريخها لعام 2006 ، حيث كانت في بداية حياتها الفنية، إلا أن معظم تعليقات الفانز أكدت أن ملامحها لم تتغير كثيراً، بل أكدوا أن تقدمها في العمر زادها جمالاً وجاذبية وأنوثة.

من ناحية أخرى، تعيش مريم أوزيرلي حالة من النشاط الفني، حيث يُعرض لها حالياً مسلسل «قطاع الطرق لن يحكموا العالم» الذي تشارك في بطولته أمام أوكتاي كينارجا، ودنيز جكير، كما أنها تصور فيلم جديد بعنوان «الطرف الآخر» تشارك في بطولته أمام أوزجان دنيز، واسلي انفر.