دعا حزب المؤتمر السوداني، حكومة الرئيس عمر البشير إلى وقف الاعتداء على الكنائس والتضييق على المسيحيين، مطالبا بإلغاء مادة الردة في القانون الجنائي، لتعارضها مع حق الإنسان في الاعتقاد.

وهدمت السلطات السودانية بولاية الخرطوم أول أمس الأحد كنيسة سوبا الأراضي بمربع 7، ‫في الوقت الذي يستعد فيه المؤمنون لأداء صلاة الأحد. ‬

‫وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، محمد حسن عربي، في بيان له: إن الحزب يتابع بذات القلق إلقاء القبض على المواطن محمد صالح الدسوقى بتهمة الردة، وقرار توجيه تهمة له، وإحالته لمحاكمة تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ونادي المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني، بالإفراج الفورى عن المعتقل محمد صالح الدسوقى المتهم بهذه المادة.

وأشار إلى أن مادة الردة المنصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991 تخالف دستور السودان الانتقالى لسنة 2005،و تهدر الحقوق المعتبرة في المواثيق والأعراف الدولية وعلى رأسها حرية العقيدة والحق في الاعتقاد.

الجدير بالذكر أن الكنائس السودانية تشهد حملة تهويد وتجريف من السلطات السودانية بولاية الخرطوم، منذ أن أصدرت وزارة الشئون الهندسية أمرا بإزالة أكثر 27 كنيسة مؤخرا.