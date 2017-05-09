 Moheet on google
الثلاثاء 9 مايو 2017 10:12 مساءً
روابط سريعة
نقيب الصحفيين: متضامنون مع الزميل طارق حافظ
عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة

نقيب الصحفيين: متضامنون مع الزميل طارق حافظ

2017-05-09 21:25:16

أكد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، تضامن النقابة مع الزميل طارق حافظ الصحفي بجريدة الفجر، والذي وجهت له تهمة خدش الرونق العام للقضاء، وتقديم الدعم القانوني له من جانب النقابة.

وأبدى النقيب، في تصريح عقب اجتماع مجلس النقابة الطارئ اليوم، “دهشته من التهمة الموجه للزميل، وتمنى أن يكون الكلام عن مدى دقة المعلومات الواردة بالتحقيق الصحفي الذي تسبب في الأزمة”.

وأكد النقيب أنه أنقذ أربعة زملاء من الحبس في قضايا نشر خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، قال عضو المجلس محمد سعد عبد الحفيظ، إن المجلس قرر إسناد مشكلة الزملاء بجريدة الوطن للجنة التسويات برئاسة وكيل المجلس إبراهيم ابوكيلة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3