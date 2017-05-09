أكد نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، تضامن النقابة مع الزميل طارق حافظ الصحفي بجريدة الفجر، والذي وجهت له تهمة خدش الرونق العام للقضاء، وتقديم الدعم القانوني له من جانب النقابة.

وأبدى النقيب، في تصريح عقب اجتماع مجلس النقابة الطارئ اليوم، “دهشته من التهمة الموجه للزميل، وتمنى أن يكون الكلام عن مدى دقة المعلومات الواردة بالتحقيق الصحفي الذي تسبب في الأزمة”.

وأكد النقيب أنه أنقذ أربعة زملاء من الحبس في قضايا نشر خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، قال عضو المجلس محمد سعد عبد الحفيظ، إن المجلس قرر إسناد مشكلة الزملاء بجريدة الوطن للجنة التسويات برئاسة وكيل المجلس إبراهيم ابوكيلة.