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تفاصيل جديدة عن وفاة فتاة مصرية في ألمانيا
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة‎

تفاصيل جديدة عن وفاة فتاة مصرية في ألمانيا

2017-05-09 21:29:15
كتب - متابعات

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن الوزارة تتابع حادث وفاة الفتاة المصرية “شادن” في ألمانيا فور وقوعه وكلفت محامي دولي بالقضية.
وأكدت في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة “الحياة” مساء اليوم الثلاثاء، أنها تواصلت مع والد الفتاة المتوفية وأخبرها بأن صديق سائق السيارة وجه لها ألفاظًا عنصرية، موضحة أنه بالتنسيق مع والد الفتاة قبل توكيل المحامي الدولي خالد أبو بكر لمتابعة القضية في ألمانيا.
ولفتت إلى أن الحادث أدى لوفاة طالبة مصرية كان في محيط جامعتها، سائق السيارة التي صدمت الفتاة “شادن” في ألمانيا كان متجاوز السرعة المقررة.

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