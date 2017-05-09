تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، قالت إنه لطائرتين من طراز هيراكلوس، كانتا تشاركان في العرض الجوي فيما تطلق عليه إسرائيل اسم “يوم الاستقلال”، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الطائرتين احتكتا ببعضهما البعض خلال العرض الجوي، وهو ما كان من شأنه أن ينتهي بكارثة محققة.

وبحسب قناة “ريشت تي في” فإن جناحي الطائرتين لامسا بعضهما البعض خلال العرض الجوي، وهو ما اعتبره الجيش حادثة أمنية خطيرة للغاية، تستوجب المساءلة.

ولفتت صحيفة “يديعوت احرونوت” إلى أن الطيارين اللذين كانا يقودان الطائرة، والمسؤولين عن الواقعة تم إيداعهما السجن العسكري.