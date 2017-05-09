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نجل مظهر أبوالنجا يوجه رسالة لوالده
مظهر أبو النجا

نجل مظهر أبوالنجا يوجه رسالة لوالده

2017-05-09 21:23:36

عبر الفنان الشاب عمر أبو النجا عن حزنه الشديد لفقدان والده الفنان مظهر أبوالنجا، والذي رحل منذ أسبوع بعد صراع مع المرض.

عمر أبو النجا كتب عبر حسابه الخاص: « مع السلامة يا طيب .... كان نفسي أقولك حاجات كتير اوي و انا عارف ان دي اخر ايامك بس معرفش ايه اللي سكتني كان نفسي اقولك اني عشت طول عمري وهعيش فخور اني ابنك ، كان نفسي اعمل حاجة تخليك فخور بيا ، كان نفسي تشوف عيالي ، كان نفسي في حاجات كتير ، كان نفسي متمشيش ... بس انا عارف انك في مكان احسن و عارف انك ارتحت سامحني في اي مرة مكنتش فيها ابنك اللي اتمنيته».

نجل مظهر أبو النجا ختم كلامه قائلا: « سلام يا حاج مظهر ، سلام يا أطيب و انضف و ارجل راجل جه في الدنيا سلام يا ابويا».

عمر أبو النجا شارك مؤخرا في مسلسل «سلسال الدم»، كما شارك من قبل في مسلسل «خطوط حمراء».

ابن مظهر ابو النجا

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