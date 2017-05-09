وجّه الإعلامي تامر أمين، رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة، قائلًا: “مفيش حد من المواطنين إلا وبيسأل هو إيه اللي بيحصل، هو إحنا فين بالضبط؟، هو إحنا رايحين على فين؟، هي مصر فعلا زي ما بيقولوا ولا زي ما بيضحكوا علينا؟!”، على حد قوله.

وقال “أمين”، في برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”: “كل اللي بيقابلني بيسألني هذه الأسئلة، هو إحنا فعلا كويسين ولا بيضحكوا علينا، وإحنا لابسين في الحيطة، وزي ما المثل بيقول إن الزبون دائما على حق، بقول للحكومة والدولة المواطن على حق، طالما المواطن مش فاهم ومش حاسس هو ماشي صح ولا غلط، ومش حاسس أن البلد ماشية صح ولا غلط يبقى العيب مش في المواطن، العيب في اللي مقدرش يوصله الإحساس ويفهمه”.

وأضاف “أمين”: “مينفعش الغلط يبقى عند المواطن، عشان هو الشريك اللي بيساعدني دائما أوصل للهدف اللي أنا عايزه، ينفع أطلب منك توصلني لهدف معين وأنت مش عارف، يبقى أنت هتوهني لو أنت مش فاهم، ودا حال المصريين”.. وتابع: “المواطن لو فقد الثقة وشاف ضباب أمامه هيقع مننا، الرئيس الوحيد اللي بيخاطب الشعب، والحكومة مش عارف هتفضل واكلة سد الحنك لإمتى”.