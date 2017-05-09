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انهيار نفق قرب موقع نووي أمريكي ودعوة العمال إلى الاحتماء
الشرطة الامريكية

انهيار نفق قرب موقع نووي أمريكي ودعوة العمال إلى الاحتماء

2017-05-09 21:19:15
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أعلن مسؤولون أمريكيون فدراليون أن مئات العمال فى موقع نووى فى ولاية واشنطن تلقوا تعليمات الثلاثاء بالاحتماء بعد انهيار نفق قرب الموقع المليء بمواد ملوثة، لكن لا أدلة على أى تسرب اشعاعى فى هذه المرحلة.

وتلقى موظفون فى موقع هانفورد الواقع على مسافة 275 كلم جنوب شرق مدينة سياتل، إنذارا من الادارة صباحا يطلب منهم ضمان “تهوئة آمنة” والامتناع عن “تناول الطعام او الشراب”.

ولاحقا، أعلنت وزارة الطاقة أنه “لا توجد أى إشارة إلى وجود تسرب فى هذه المرحلة” مشيرة إلى أن “الخبراء يقتربون من المنطقة التى انخسفت فيها التربة لمزيد من المعاينة”.

وكان موقع هانفورد النووى استخدم لإنتاج البلوتونيوم للقنبلة التى وضعت حدا للحرب العالمية الثانية.

وقد أغلق مفاعله الأخير عام 1987، لكن ملايين الجالونات من النفايات المتبقية لا تزال فى خزانات فى الموقع.

وأكد بيان لوزارة الطاقة اجلاء العاملين فى المنشأة موضحا أن العمال فى الأماكن التى يحتمل أن تكون متضررة ظلوا فى الداخل.

وأضاف البيان “هناك مخاوف ازاء انخساف الأرض التى تغطى انفاق السكك الحديد بالقرب من منشأة معالجة كيميائية سابقة”.

وتابع أن “الانفاق تحتوى على مواد ملوثة”.

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