الخارجية: زيارة وزير السياحة للفاتيكان استثمارا لزيارة البابا فرنسيس لمصر2017-05-09 21:17:00
قام يحيى راشد، وزير السياحة المصري، بزيارة قصيرة للفاتيكان يوم أمس الثلاثاء، التقى خلالها ليبيريو أندريتا، وزير السياحة الفاتيكاني، بحضور السفير حاتم سيف النصر، سفير مصر في الفاتيكان، والمستشار السياحى فى روما، وأعضاء سفارة مصر في الفاتيكان.
وصرح السفير حاتم سيف النصر، فى بيان صحفي، الأربعاء، بأن زيارة وزير السياحة تكتسب أهمية خاصة، حيث تأتي مباشرة في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، إلى مصر في 28 – 29 إبريل الماضى، ومن ثم فهي تعد استثماراً للزخم الإيجابي الذي تمخض عن الزيارة، وتأتي في إطار مجهودات الحكومة المصرية في تنشيط السياحة بصفة عامة، والسياحة الدينية بصفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بإحياء مسار العائلة المقدسة؛ وهو الملف الذي يتيح مجالاً واسعاً للمشاركة والتعاون بين مصر والفاتيكان.
من جانبه، أشاد وزير السياحة، خلال المقابلة بالعلاقات بين مصر والفاتيكان، داعيا لمزيد من التعاون بين البلدين في مجال السياحة، خاصة السياحة الدينية، مستعرضاً خطة إعادة إحياء زيارة مسار العائلة المقدسة في مصر، وترحيبنا بأفواج السائحين لزيارتها، كما أكد على ضرورة الاتفاق على خطة العمل المطلوب تفعيلها في ضوء فاعليات زيارة البابا فرانسيس لمصر.
-
السعودية توقف التعاقد مع أطباء الأسنان المصريين
قررت المملكة العربية السعودية وقف التعاقد مع أطباء الأسنان من أي جنسية أخرى بما فيهم المصريون، وقصر التعاقد مع الأطباء والطبيبات السعوديين، وذلك في إطار خطة ...Tue, 09 May 2017 10:58:10 GMT
-
النقض تلغي أحكام قضية "اقتحام سجن العرب"
قضت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض “إلغاء” الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام ...Tue, 09 May 2017 10:45:10 GMT
-
إحالة مقاول بالسويس للمحاكمة بتهمة النصب بـ 2 مليون جنيه
أحالت النيابة العامة بمحافظة السويس مقاول للمحاكمة لقيامه بانتحال صفة مسئول بهيئة البترول، وحصوله على نحو 2 مليون جنيه من الشباب مقابل تعيينهم بشركات البترول. وكان ...Tue, 09 May 2017 10:26:56 GMT
-
الاسكان التعاوني يفتح باب الحجز فى 5 مدن جديدة
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب التقديم لحجز قطع أراضٍ لجمعيات الإسكان التعاوني الأحد المقبل، لإقامة مشروعات سكنية ...Tue, 09 May 2017 09:17:33 GMT
-
عين الحسود تطارد بطلات مسلسلات رمضان - محيط
لاحقت حالة من عدم الحظ بطلات مسلسلات رمضان فإحداهن أصيبت في عينها ، وأخرى مكثت في المستشفى 5 أيام . ونشرت الفنانة غادة عبد الرازق…Tue, 09 May 2017 08:54:33 GMT
-
باحث مصري يطور بطارية لتنظيم ضربات القلب.. ويؤكد: الاكتشاف ...
أكد الباحث المصري في مجال الكيمياء البيولوجية بالولايات المتحدة ومطور بطارية لتنظيم ضربات القلب إسلام فهمي، أن الفكرة جاءته بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه أكتشف…Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على الدائري ومصرع سائقها
انقلبت صباح اليوم الثلاثاء ، سيارة نقل محملة بالاسمنت بالطريق الدائرى الشرقى الاتجاه القادم من المنيب والمتجه الى الطريق الصحراوى بنهاية وصلة المريوطية. تلقت غرفة ...Tue, 09 May 2017 06:35:09 GMT
-
أردوغان يغادر إلى الكويت في زيارة رسمية
غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صباح اليوم الثلاثاء، تركيا متوجهاً إلى الكويت في زيارة رسمية. ويصحب أردوغان في الزيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير ...Tue, 09 May 2017 08:06:10 GMT
-
"الأرصاد" : طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 39
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، والشوائب العالقة نهارًا على ...Tue, 09 May 2017 06:47:23 GMT