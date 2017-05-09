الشوط الأول.. يوفنتوس يتقدم على موناكو ويقترب من التأهل لكارديف

انتهى الشوط الأول من لقاء إياب دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا المقام حالياً بين يوفنتوس الإيطالي ونظيره موناكو الفرنسي بتقدم السيدة العجوز بهدفين دون رد ليقرب أحلامه من التأهل لنهائي المسابقة في كارديف.

ورغم استحواذ الفرنسيين على الكرة طول 30 دقيقة في الشوط الأول إلا أن يوفنتوس كشر عن أنيابه في الدقيقة 33 ليحرز هدف التقدم عن طريق ماندزوكيتش .

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول استطاع داني ألفيس الظهير الأيمن من تعزيز النتيجة بتسديدة على الطائر من خارج منطقة الـ 18 لتسكن شباك سوباسيتش حارس الفرنسيين

وأصبحت النتيجة أربعة أهداف دون مقابل بعد انتهاء الذهاب بثنائية نظيف للسيدة العجوز.