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السفير البريطاني بالقاهرة:لقاء تاريخي بين إليزابيث وتواضروس
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السفير البريطاني بالقاهرة:لقاء تاريخي بين إليزابيث وتواضروس

2017-05-09 21:49:37

نشر «جون كاسن»، السفير البريطاني بالقاهرة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة من لقاء الملكة إليزابيث، مع البابا تواضروس الثاني.

وعلق «كاسن»، على الصورة قائلًا:«استقبلت الملكة إليزابيث اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لأول مرة في لقاء تاريخي». -

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