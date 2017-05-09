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وزير قطاع الأعمال يقبل استقالة رئيس "القابضة للأدوية" ويكلف "ونيس" برئاستها
الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام‎

وزير قطاع الأعمال يقبل استقالة رئيس "القابضة للأدوية" ويكلف "ونيس" برئاستها

2017-05-09 21:03:19
محيط ـ محمد منصور

قرر الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام اليوم قبول استقالة الدكتور عادل عبد الحليم من رئاسة مجلس إدارة “الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية”، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وتكليف محمد ونيس محمد خليل برئاسة مجلس إدارة الشركة حتى انتهاء مدة المجلس الحالى فى فبراير 2018.

وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الدكتور عادل عبد الحليم كان قد تقدم باستقالته لوزير قطاع الأعمال صباح اليوم الثلاثاء لظروف خاصة، وقد توجه الوزير بالشكر للدكتور عادل عبد الحليم على ما قدمه من مجهودات خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة “الشركة القابضة للأدوية” متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق.
ومن المقرر عرض القرار على الجمعية العامة القادمة للشركة القابضة للنظر فى الموافقة عليه.

ووجه الشرقاوي، الرئيس الجديد للشركة القابضة باستكمال أعمال الخطة الموضوعة لتطوير أداء الشركات التابعة سواء في مجالات إنتاج الدواء وصناعة الكيماويات والعبوات والمستلزمات الطبية أو تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية، وتحقيق أفضل النتائج وزيادة حصة الشركات فى سوق الدواء، مع الحفاظ على دورها الاجتماعى من خلال توفير احتياجات المواطنين من الأدوية وخاصة الأساسية منها بأسعار مناسبة.

يشار إلى أن محمد ونيس محمد خليل تدرج فى المناصب حتى درجة وكيل أول وزارة ورئيس المكتب الفنى بالجهاز المركزى للمحاسبات، وانضم لمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية كعضو غير متفرغ منذ 2013 وحتى الآن.

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