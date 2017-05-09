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راكب يهدد بتفجير طائرة قادمة من جدة
مطار القاهرة‎

راكب يهدد بتفجير طائرة قادمة من جدة

2017-05-09 21:20:27
كتب - متابعات

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء الطوارئ، بعد إبلاغ راكب بتفجير طائرة فلاي ناس القادمة من جدة، وتم إلقاء القبض عليه فور هبوط الرحلة بسلام ، وتسليمه إلى إحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه .

وتلقى برج المراقبة إشارة من قائد طائرة فلاي ناس، يطلب استدعاء الشرطة بسبب تهديد راكب مصري بتفجير الطائرة.

وأسرعت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع 17 على المهبط ، وتم السماح بهبوط الطائرة وصعدت سلطات الأمن إلى الطائرة ، وتمت السيطرة على الراكب، وتسليمه إلى إحدى الجهات الأمنية للتحقيق معه ، كما تولى فريق من المباحث سؤال طاقم الطائرة والركاب لكشف الواقعة.

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