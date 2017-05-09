شاهد.. محمد شرف بوجه شاحب في أول ظهور له بعد أزمته الصحية.. صور

احتفل الفنان المصري محمد شرف ببدء تصوير مسلسل «صفين لولي»، والذي يشارك به بعد تماثله للشفاء.

الحفل أقيم مع بداية التصوير، وشارك به الفنانة راندا البحيري، العراقي كاظم القريشي، سولاف، ذو الفقار خضر، سارة مسعد، المنتج إبراهيم أبو ذكري، المؤلف محمد راشد، والمخرج العراقي صفاء عيدي.

يُذكر أن محمد شرف أجرى منذ أسابيع جراحة في القلب، وذلك بعد تدهور حالته ودخوله المستشفى، وكان الفنان تعرض لجلطة في القلب عام 2008.