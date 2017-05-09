أعلنت أوليكس مصر عن الإطلاق الرسمى لقسم Storia، وهو قسم يعرض أهم العقارات في المناطق المميزة فى مصر. وبعد إطلاق قسم Storia بنجاح في بضعة دول عالمية، تم إصداره فى مصر، لتصبح بذلك الدولة العاشرة التي ينطلق فيها هذا القسم حول العالم ضمن شبكة أوليكس العالمية.

وأوضح ممتاز موسى، المدير العام لأوليكس مصر، خلال المرتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن Storia يعتبر هو أسهل وأكثر الوسائل ملائمًة للمصريين الذين يبحثون عن عقار مميز للسكن أو الاستثمار، ونتوقع نجاحاً هائلاً لهذا القسم في السوق، وهو ما قد بدأ يظهر بالفعل.

وأضاف موسى أنه في ٢٠١٦ كانت شركة أوليكس مصر قد أعلنت عن تسجيل ٤١ مليون زيارة على أوليكس للعقارات. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ٢.٤ مليون وحدة عقارية على أوليكس للعقارات، وهو ما يوضح نمو قطاع العقارات في السوق. وكان هذا النمو هو السبب الحقيقي وراء إصدار “Storia” الذي يُساعد البائعين والمشترين ، الذين يبحثون عن عقار للشراء أو التأجير في هذه المناطق.

وأكد موسى أن هذا القسم الجديد يفيد بشكل مباشر كلاً من المطورين وشركات التسويق والمستخدمين الذين يرغبون في شراء أو بيع أو تأجير عقار في المناطق المتميّزة. هذا وتم الإعلان عن انطلاق القسم الجديد فى حفل خاص أقيم بحضور أهم المستثمرين والعاملين في قطاع التطوير العقارى في مصر، معلنين بذلك عن نجاح 2.4 مليون عقار على أوليكس خلال عام 2016.

ويعد Storia أحد أقسام أوليكس الجديدة، ويتوفر على التطبيق والموقع الإلكتروني تحت اسم Storia للعقارات المميزة أو (Storia Premium Properties). في الوقت ذاته، يستمر قسم العقارات الرئيسي على أوليكس كما هو دون أي تغيير، كقسم متخصص في نشر إعلانات عن العقارات بشكل عام، بما يتضمنه ذلك العقارات المميزة ومتوسطة السعر.

وقد تم إضافة العلامة التجارية الجديدة Storia على أوليكس فى مارس على سبيل الإطلاق التجريبي، وتم الإعلان عن إطلاقه الرسمي في حفل أوليكس للعقارات. ومنذ إطلاقه، سجل Storia أكثر من ١٢ ألف عقار في مصر، ولا يزال هذا الرقم فى زيادة مستمرة.

ويهدف Storia إلى أن يصبح العلامة التجارية الرائدة حول العالم فى مجال العقارات، ليخدم قطاعاً مهماً في السوق المحلي بشكل متخصص؛ وهو قطاع العقارات في المناطق المتميزة في مصر.

ويواصل Storia النجاح الذي حققته أوليكس على مدار السنوات الماضية في مجال العقارات في مصر، إذ تم إطلاق هذا القسم خصيصاً ليصل بين المشترين والبائعين المهتمين بالمناطق المتميزة في مصر.

وللإجابة على سؤال كيف يحدد Storia أن عقاراً ما يقع في نطاق العقارات المميزة؟ سيتضمن Storia عقارات في كلٍ من: القاهرة الجديدة، والتجمع الخامس، والتجمع الأول، و٦ أكتوبر، والشيخ زايد، والساحل الشمالي، والعلمين، والعين السخنة، والزمالك.

ويوفر التنوع الذي تقدمه شركة أوليكس للمستخدمين الفرصة كي يحددوا القسم المناسب للعقار المعروض، سواء أكان في قسم أوليكس للعقارات أو Storia. ومع إضافة قسم Storia للعقارات في المناطق المميزة، يواصل قسم العقارات في أوليكس ريادته باعتباره الوجهة الأولى للباحثين عن العقارات من مختلف الفئات الاقتصادية، بما في ذلك العقارات المتوسطة والفاخرة.