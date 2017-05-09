جابر نصار: مصر دولة زراعية وقوتها في صناعة طعامها2017-05-09 21:10:52
قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن مصر دولة زراعية، ويجب علي شعبها الفخر بهذا، مطالبا، الدولة الاهتمام بالزراعة وكليتها في مصر، إذا أرادت التقدم والازدهار، فقوة مصر في صناعة طعامها وقوتها بأيديها.
وأضاف نصار، خلال احتفالية عيد الخريجين لكلية الزراعة جامعة القاهرة، بقاعة الاحتفالات الكبري، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة تخرج سنويا أجيالآ لخدمة الوطن في شتي المجالات، مشيرًا، إلي أن كلية الزراعة من الكليات الهامة في مصر، فهي مصدر طعام المصريين، موجها رسالة لطلاب الكلية قائلاً:” لن تبلغوا توفيقاً أو نجاحاً إلا برضي الوالدين والإحسان لهم”.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الشباب يجب أن يتبعوا سبل التقدم والنجاح، دون النظر لنطرات الإحباط والتشائم الذ يحاول البعض نشرها.
من جانبه قال السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب، إن مهنة الزراعة مهنة هامة للغاية، بل هي مهنة حراس الأمن القومي المصري، فمصر بدون أن تدبر قوتها ستصبح دولة ضعيفة يتحكم بها الدول المصدرة لها، موجهآ الشكر للجهود المبذولة داخل كلية الزراعة بصفة خاصة، وجامعة القاهرة بصفة عامة.
وفي ذات السياق، شكر الدكتور هاني الشيمي، عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، علي الجهد المبذول خلال هذا العام لتخريج دفعة جديدة من الطلاب لخدمة مصر في كافة المجالات الزراعية بتميز وصورة أفضل.
وكرمت كلية الزراعة جامعة القاهرة، عددًا من الخريجين القدامى، والحاصلين على الدكتوراه والماجستير، وعددًا من الطلاب الحاصلين علي البكالوريوس.
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