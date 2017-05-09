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المفتى لـ"النواب": تراثنا محل فخر ولا يصح هدمه وإلا تنسلخ الأمة من تاريخها
المفتي شوقي علام

المفتى لـ"النواب": تراثنا محل فخر ولا يصح هدمه وإلا تنسلخ الأمة من تاريخها

2017-05-09 20:38:35

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الآراء التى تُبنى على هدم التراث تعد نظرة خاطئة، متسائلاً: “هل يتصور أحد أننا نأتى بفقه متحد يحمل رأيًا واحدًا؟”، متابعًا: “هذا مستحيل، لا يصح أن نترك كل ما فات، ونقول عليهم ناس مغفلين ولا ستين فى سبعين، جزء من التاريخ هو النتاج العقلى وهذا هو التراث، وألا تنسلخ الأمة من التاريخ”.

وطالب “علام” فى كلمته خلال الصالون البرلمانى الأول، المنعقد الآن بمقر البرلمان، بعنوان “تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الإرهاب” بمشاركة رئيس لجنتى الشئون الدينية والتضامن وعدد من النواب، التعامل مع التراث من خلال أنه تراث أمة ومحل فخر، مضيفًا: ” فهو نتاج عقل مصرى منضبط على مر التاريخ، عالج مشكلات فى عصره”.

وتابع مفتى الجمهورية: “نحن نحتاج إلى حل مشاكلنا من خلال النظر إلى هذا التراث أيضًا، من خلال الاستفادة من كيفية معالجتهم للأمور”.

ويحضر النواب طارق الخولى وكريم درويش وأسامة الأزهرى وأحمد همام وميرفت ميشيل ورشا رمضان ومحمد أبو حامد.

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