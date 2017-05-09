أعلن البنك العربي وشركة Visa العالمية عن طرح بطاقة ”Visa Signature” الائتمانية، ليكون البنك العربي أول بنك يقدم هذه البطاقة في مصر.

وتوفر البطاقة الجديدة، والتي ستقدم حصريًا لعملاء برنامج إيليت، باقة متكاملة من المزايا والخدمات المصرفية وغير المصرفية الحصرية التي تواكب أسلوب حياة النخبة من العملاء، وذلك في إطار برنامج “إيليت” بما يتماشى مع إستراتيجية البنك الرامية إلى تقديم أحدث المنتجات والخدمات.

ومن ضمن المزايا التي تقدمها بطاقة ”Visa Signature” الائتمانية من البنك العربي خدمات الحماية والمساعدة خلال السفر وعند التسوّق، وخدمة الدخول المجاني غير المحدود إلى أكثر من 750 صالة انتظار في المطارات حول العالم، وخدمة المساعدة الشخصية (كونسيرج) المجانية على مدار الساعة والمتوفرة بعدة لغات، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العروض والخصومات المحلية والعالمية.

وفي تعليقه على إطلاق البطاقة، قال نعيم الحسيني، نائب الرئيس التنفيذي مدير مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي: “نقدم لعملائنا مجموعة متنوعة من البرامج المصرفية والتي تتيح لهم الاستفادة من باقة مختارة من المنتجات والخدمات والتي صُممت لتلبية احتياجاتهم، وتشكل بطاقات الائتمان أحد المزايا الرئيسية لبرامجنا، حيث نضع في متناول عملائنا خيارات واسعة من البطاقات تتماشى مع متطلباتهم وأسلوب حياتهم”.

وأضاف: “يُمثل إطلاق بطاقة “Visa Signature” الائتمانية بالتعاون مع Visa إضافة نوعية لبرنامج إيليت الخاص بكبار العملاء حيث تُضفي هذه البطاقة من خلال تصميمها الفريد ومزاياها الحصرية مزيدًا من الخصوصية والرفاهية لهذه الشريحة المميزة من العملاء.”

وأوضح شريف علوي، مدير منطقة وفروع مصر في البنك العربي: “أننا نفخر في البنك العربي أن نكون أول بنك يقوم بإطلاق بطاقة “Visa Signature” الائتمانية في السوق المصري، وذلك كجزء من التزامنا بتقديم كل ما هو جديد ومتميز لعملائنا، ويأتي إطلاق البنك للبطاقة الجديدة تلبيةً لمتطلبات النخبة من العملاء والمقدمة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.”

وأشار طارق الحسيني المدير العام الإقليمي لفيزا - لمنطقة شمال أفريقيا وشرق المتوسط إلى انتقال المدفوعات لآفاق التكنولوجيا الرقمية والإلكترونية ليصبح التطور وملائمة توقعات العملاء ملمح من ملامح النجاح والريادة، وهو ما يقوم به البنك العربي بإطلاق بطاقة فيزا Signature وحزمة مزاياها لعملاء إيليت.

جدير بالذكر أن بطاقة ”Visa Signature” من البنك العربي تزخر بالعديد من المزايا المالية والمصرفية، بما فيها حد ائتمان شخصي يفي بكافة متطلبات العملاء المالية، واشتراك تلقائي في برنامج “مكافآت العربي” للبطاقات الائتمانية، وامكانية إصدار بطاقات فرعية، وقبول محلي وعالمي للبطاقة ولدى نقاط البيع وللمشتريات عبر الإنترنت ولدى أجهزة الصراف الآلي، وامكانية الاشتراك في برنامج الحماية الائتمانية والذي يقوم بتغطية 100% من الرصيد القائم على بطاقة الائتمان وغيرها من المزايا الأخرى.