سافر فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد “اتنين في واحد” إلى مدينة راس سدر لاستكمال تصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك.

وضم فريق العمل الذي سيصور في راس سدر، الفنانين خالد سليم، لطفي لبيب، محمد رضا، سامي مغاوري، مي القاضي، حيث من المقرر أن يعودوا يوم الخميس المقبل لاستكمال تصوير المشاهد الداخلية.

ويجسد خالد سليم خلال أحداث العمل شخصية شاب خجول وانطوائي ولديه مشكلة فى التعامل مع المجتمع، وهذه النوعية موجود بكثرة في المجتمع، ولكن المفاجأة أن مشكلة كبيرة يجد الشاب نفسه متورطًا فيها، فيتغير بنسبة 180 درجة.

فيلم “اتنين في واحد” من تأليف محمود حسن عبدالعليم، منتج منفذ أحمد عبدالعزيز، وإنتاج أشرف عبدالعزيز، وإخراج د. وائل الرومي، وبطولة خالد سليم، لطفي لبيب، محمد رضا، سناء شافع، مي القاضي .